Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in Inghilterra

Un fulmine a ciel sereno scuote il mercato della Premier League a pochi giorni dal gong finale della sessione invernale. Quello che sembrava un gennaio tranquillo per le big inglesi si accende con un intreccio di mercato che coinvolge due storiche rivali: Tottenham e Liverpool. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata The Athletic, gli Spurs hanno avviato una trattativa concreta per portare a Londra Andy Robertson, storico terzino sinistro dei Reds e capitano della nazionale scozzese. I due club sono in contatto diretto e i colloqui, definiti “intensi”, stanno proseguendo anche nella giornata di oggi per cercare di trovare una quadra economica e tecnica.

Emergenza difesa: l’infortunio di Davies cambia tutto

A scatenare l’assalto del club londinese è stata un’emergenza improvvisa. Il Tottenham deve infatti fare i conti con il grave infortunio occorso a Ben Davies. Il difensore gallese sarà costretto a un lungo stop, lasciando scoperta la corsia mancina nello scacchiere tattico.

Robertson, l’usato sicuro per il salto di qualità

Il profilo individuato risponde al nome di Andy Robertson. Veterano di mille battaglie, campione d’Europa e d’Inghilterra con il Liverpool di Klopp, lo scozzese rappresenterebbe un innesto di clamoroso spessore per gli Spurs. Nonostante l’età non più verdissima, Robertson garantisce ancora quella corsa inesauribile e quella qualità nel cross che lo hanno reso per anni uno dei migliori laterali al mondo. La sua situazione ad Anfield, dove le gerarchie potrebbero essere cambiate con il nuovo corso tecnico di Slot, ha aperto uno spiraglio. Le parti sono al lavoro: se l’affare andasse in porto, sarebbe uno dei movimenti più sorprendenti dell’inverno inglese, spostando gli equilibri nella lotta per la zona Champions.