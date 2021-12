Tottenham, Son: «Conte? A volte faccio finta di capirlo»

Heung-Min Son ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte, ora alla guida tecnica del Tottenham: le sue dichiarazioni

Heung-Min Son ha parlato di Antonio Conte e del suo inizio sulla panchina degli Spurs. Le parole dell’attaccante del Tottenham raccolte da Cronache di Spogliatoio.

CONTE – «Il mister urla per 90 minuti, ma quando sono dall’altra parte del campo non è facile capirlo. È uno che gesticola tanto, ma non sempre è utile: spesso sono costretto a fingere di aver compreso le sue indicazioni».