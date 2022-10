Tottenham: un commosso Conte ricorda Ventrone

Le parole di Antonio Conte, visibilmente commosso, a ricordo di Gian Piero Ventrone: «Difficile nascondere i sentimenti»

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Brighton. Durante la conferenza stampa il tecnico, visibilmente commosso, ha parlato di Gian Piero Ventrone. Di seguito le sue parole.

«E’ stato difficilissimo per tutti noi concentrarci sulla partita. Negli ultimi giorni sono successe cose incredibili. Nessuno si aspettava quello che è successo, nessuno sapeva quanto fosse grave. Quello che è successo mi ha colpito duramente a livello emotivo. E’ difficile nascondere i sentimenti ai tuoi giocatori in certe situazioni. L’ultima volta giovedì scorso sono arrivato al campo e mi ha chiamato, chiedendomi di restare a casa perchè aveva un po’ di febbre. Era preoccupato di non essere all’allenamento. Io gli ho detto di pensare alla sua salute. Mi ha parlato della sua malattia e gli ho detto di fare tutti i controlli necessari. La vita a volte fa brutti scherzi ma devi cercare di reagire nel modo migliore possibile».