Totti esalta Berrettini: «Mi piace la semplicità e la freddezza con cui gioca»

Francesco Totti si congratula con Berrettini, arrivato in finale al torneo del Queen’s: «Gli auguriamo il meglio per domani»

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato anche di Berrettini, arrivato in finale al Queen’s. Di seguito le sue parole.

«Mi piace la semplicità e la freddezza con cui gioca, è uno sport tutto di testa in cui nessuno può aiutarti. Dipende tutto da te. Sta dimostrando il suo valore e dopo la sua operazione ha capito ancora di più la sua importanza sui campi verdi . Gli auguriamo il meglio per domani, poi vedremo. Non vorrei portassimo jella…»