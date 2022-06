Totti: «Roma, Matic per puntare alla Champions League»

Le parole di Totti, intervistato da Sky Sport: «Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra»

Intervistato da Sky Sport, Francesco Totti ha parlato dell’arrivo di Matic alla Roma e non soltanto. Di seguito le sue parole.

MATIC – «Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni».

IBRAHIMOVIC – «Certo, se l’entità finale è di 6-7 mesi, probabilmente butterei la spugna, dipendesse da me. Conosciamo il suo carattere, non vuole mollare, vorrebbe chiudere in bellezza. Sicuramente non farà la scelta sbagliata».

LUKAKU – «Non mi sarei mai aspettato un ritorno di Lukaku, pensavo che avrebbe scelto un altro club. Se vuole tornare all’Inter è perché è stato bene, ha vinto e vuole continuare a vincere. Scelta rispettabilissima, ben venga per l’Inter. Sposta tanto in Italia, sul piano fisico è imbarazzante, poi non si sa con chi giocherà. Sarà contento Simone che avrà questo giocatore in più».