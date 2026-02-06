Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Totti può davvero tornare alla Roma? Quale ruolo andrebbe ad occupare il Capitano nella dirigenza giallorossa

Published

1 ora ago

on

By

Francesco Totti

Totti può davvero tornare alla Roma? Ecco in quale ruolo il Capitano verrebbe inserito nella dirigenza giallorossa.

Le voci si rincorrono, gli indizi si accumulano e il sogno di una città intera sembra un passo più vicino alla realtà. Il ritorno di Francesco Totti all’interno dell’organigramma della Roma non è più solo una suggestione romantica, ma sta assumendo i contorni di un progetto tecnico ben definito. A rilanciare l’indiscrezione è Nicolò Schira, che delinea con precisione quale potrebbe essere la nuova veste dell’ex numero 10 a Trigoria: non un ruolo di semplice rappresentanza o immagine, ma una posizione operativa e decisionale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il modello: Direttore Tecnico come Maldini

Secondo quanto riportato, la proprietà Friedkin starebbe cucendo addosso a Totti il ruolo di Direttore Tecnico. L’idea della dirigenza giallorossa è quella di replicare un modello vincente già visto recentemente in Serie A: quello che ha riportato lo Scudetto al Milan. Il riferimento esplicito è alla figura ricoperta da Paolo Maldini. La leggenda rossonera ed ex capitano della Nazionale, infatti, ha agito per anni come responsabile dell’area tecnica, combinando la sua competenza calcistica e il suo carisma con il lavoro più burocratico e amministrativo di un Direttore Sportivo puro.

La sinergia operativa

Nel paragone citato da Schira, si fa riferimento al tandem che Maldini formava con Frederic “Ricky” Massara – oggi alla Roma. Se Totti dovesse accettare, la Roma punterebbe dunque a ricreare quella stessa alchimia: da una parte l’Eterno Capitano, capace di parlare il linguaggio dei calciatori e di avere occhio per il talento; dall’altra un Direttore Sportivo che si occupi della contrattualistica e delle trattative finanziarie.

Una svolta filosofica

Questa indiscrezione conferma la volontà di Totti di rientrare solo a patto di avere potere decisionale reale, come ha sempre ribadito nelle sue interviste passate. Per i Friedkin si tratterebbe della mossa definitiva per unire le diverse anime della Roma: quella manageriale e quella passionale. Se l’operazione andrà in porto, Totti non sarà solo un ambasciatore, ma il vero architetto della Roma del futuro, con l’autorità di chi il calcio lo ha non solo giocato, ma dominato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato28 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×