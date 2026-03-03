Totti torna alla Roma? I dettagli sulla cena andata in scena con Gasperini: ecco per quando è prevista la fumata bianca

Totti torna alla Roma? La famosa cena con Gasperini è finalmente andata in scena: ecco per quando è prevista la fumata bianca

Il tanto atteso ritorno in dirigenza sembra essere sempre più vicino. C’è stata un’importante cena tra Gian Piero Gasperini e Francesco Totti per discutere concretamente del rientro dell’ex capitano nella Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, a favorire l’incontro sarebbe stato l’amico Vincent Candela.

I due si sono visti in uno dei ristoranti preferiti dalla bandiera giallorossa. Durante la serata hanno analizzato la rosa attuale, gli obiettivi stagionali e le prospettive future con l’intento di fare grande la squadra. Non si tratta più di una semplice suggestione, ma di una trattativa concreta con contatti fitti e avanzati.

L’allenatore ha aperto le porte e l’ex giocatore è entusiasta. L’obiettivo è affidargli un ruolo dirigenziale per incidere nelle dinamiche interne, motivare i giocatori e trasmettere identità. Già in passato si era registrata l’apertura di Ranieri. Pochi giorni fa, lo stesso Gasperini aveva rilasciato dichiarazioni inequivocabili:

RISORSA ENORME – «Avrei diverse idee su quale ruolo affidargli»

La strada è ormai tracciata e l’accordo definitivo potrebbe arrivare entro la fine dell’attuale stagione.