Roma Atalanta, all’Olimpico è presente anche Totti

Francesco Totti è presente all’Olimpico per la sfida tra la sua Roma e l’Atalanta

Tra i 42 mila sostenitori della Roma, per la sfida contro l’Atalanta, ci sarà anche Francesco Totti. L’ex Capitano giallorosso è alla quarta presenza in stagione in quella che è stata la sua casa per oltre vent’anni.

Nell’ultima occasione il suo assistito Volpato aveva dato il via alla rimonta che ha portato al pareggio contro il Verona con un sinistro da dentro l’area.