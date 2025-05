Triestina-Caldiero Terme: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Nereo Rocco andrà in scena la sfida di Serie C Triestina-Caldiero Terme: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste si giocherà la gara valevole per i playout di Serie C tra Triestina-Caldiero Terme. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Triestina (4-3-1-2): Roos; Jonsson, Frare, Silvestri, Cancellieri; Braima Embalo, Fiordilino, Correia; Cortinovis; Strizzolo, Olivieri. Allenatore: Tesser Attilio.

Caldiero Terme (4-3-3): Crespi; Pelamatti, Pelagatti, Gobetti, Nessi; Florio, Gattoni, Mondini; Fasan, Cazzadori, Marras. Allenatore: Soave Cristian

Orario e dove vederla in tv

Triestina-Caldiero Terme si gioca alle ore 20:00 di sabato 17 maggio per i playout del campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.