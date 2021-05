Tuchel spinge il Chelsea: «Arriviamo al meglio contro il Real Madrid»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al termine del match vinto contro il Fulham: le sue dichiarazioni

«Siamo in mezzo a due semifinali di Champions molto difficili contro il Real Madrid, un momento in cui bisogna lavorare tanto per i numerosi impegni e nonostante le energie non al massimo. Per questo sono molto soddisfatto della vittoria di oggi, ottenuta trovando il vantaggio presto e creando tante occasioni ad gol. Era molto importante vincere e, con questi tre punti, arriviamo nel migliore dei modi alla sfida contro il Real. E’ vero che siamo in mezzo a due grandi match, ma anche la gara di oggi aveva la sua importanza. Era importante mantenere il vantaggio sulle nostre rivali per il quarto posto e così abbiamo fatto, con una prova di grande concentrazione da parte di tutti coloro che sono scesi in campo».