Tuchel svela: «In estate volevo Suarez al PSG» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Le sue parole su Suarez.

«C’era una possibilità (di acquistarlo), abbiamo sentito le voci che stava per lasciare il Barcellona e non potevamo non essere interessati a ingaggiare uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale. Abbiamo fatto un tentativo, non ce l’abbiamo fatta. Ha scelto di restare in Spagna, per l’Atletico e ancora una volta sta dimostrando le sue qualità».