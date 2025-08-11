Tudor reinventa Douglas Luiz: «Per me deve fare quel ruolo»

Tudor sorprende: «Douglas Luiz per me deve fare quel ruolo». Le parole del tecnico della Juventus dopo il Dortmund

Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vedono lontano da Torino dopo una stagione deludente, Igor Tudor sembra voler proporre Douglas Luiz. Il tecnico della Juventus ha dato fiducia al centrocampista brasiliano, schierandolo nell’amichevole odierna contro il Borussia Dortmund e indicando una nuova posizione per lui. Intervistato da Sky Sport, Tudor ha svelato di volerlo più vicino alla porta.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un buon lavoro, ora si riparte martedì. David ha fatto la prima gara seria alla Juventus contro un avversario di livello. Si è mosso bene, era applicato, concentrato su quello che doveva fare, c’è ancora tanta stanchezza. Non è abituato agli allenamenti che abbiamo fatto, sicuramente con la freschezza sarà ancora tutto più facile. Non so quanto manca ancora per l’inserimento dei nuovi. Nelle partite di agosto manca freschezza, manca lucidità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi. È stato un buon allenamento».

BREMER – «Sta bene, ha fatto un tempo in una partita seria, ora vediamo come fargli fare minutaggio. È rimasto mercoledì e sabato contro l’Atalanta, poi si gioca. C’è poco tempo e bisogna già iniziare a pensare alla partita di Parma».

DOUGLAS LUIZ – «Vede la porta, ha il gol nel sangue. Se devo scegliere un posto per lui nel mio sistema lo vedo lì, non davanti alla difesa, può fare gol. Io lavoro con tutti i giocatori che ho a disposizione, li tratto come è giusto trattarli. Devo rivedere la partita, mi è sembrata una partita seria, c’era anche caldo e stanchezza, i ritmi poi saranno più alti. L’importante era che nessuno si facesse male. In queste partite il risultato conta poco, serve il giusto atteggiamento, la voglia di fare e prepararsi al meglio per quando diventa importante».