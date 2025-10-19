Tudor: «Preoccupato da tutto perché l’allenatore deve esserlo sempre. Cosa migliorare? Non lo dico qui». Le parole del tecnico della Juventus

Igor Tudor dopo Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ha parlatoai microfoni di DAZN.

Le sue dichiarazioni: «Siamo stati bravi a momenti contro una squadra che è brava a giocare. Una partita difficile contro una squadra schierata bene. Abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche cose interessanti ma ci sono stati tanti momenti di partita rotti. Poi è finita la partita dopo il 2-0».

GIOCARE CON LA DIFESA A 4 – «Credo che sia la cosa migliore in questo momento per la squadra. Se avessimo vinto, ci sarebbero stati altri discorsi. In attacco abbiamo giocato diversamente ma è mancato l’ultimo passaggio».

COSA GLI DISPIACE DI PIÙ – «Il Como gioca bene, bisogna correre. In due e mezzo con Chico e Kenan non è facile. Abbiamo preso contropiede ed è finita, non c’era nulla da fare».

COSA LO PREOCCUPA – «Mi preoccupa sempre tutto. L’allenatore deve essere sempre preoccupato perché vuole dire che è attento e che pensa a cosa fare meglio. Cosa possiamo fare meglio? Lo vedremo in spogliatoio, non qui».