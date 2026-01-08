Tudor Juventus: il tecnico croato ha risolto il contratto con i bianconeri. Ecco la mossa del club sull’ex allenatore

Tudor Juventus: l’ex allenatore croato ha risolto il contratto che lo legava ai bianconeri. La mossa del club legata all’ex allenatore

Mentre la squadra lavora sul campo agli ordini di Luciano Spalletti per risalire la china in campionato, negli uffici della Continassa si gioca una partita altrettanto importante, quella diplomatica e finanziaria. La Juventus ha chiuso definitivamente una pendenza del suo passato recente: è stata raggiunta l’intesa per la risoluzione del contratto di Igor Tudor. La notizia è stata battuta pochi minuti fa da Sky Sport, che conferma come le parti abbiano trovato un accordo per sciogliere in anticipo il vincolo che ancora legava formalmente l’allenatore croato alla società bianconera.

I dettagli: fine del rapporto formale

Nonostante Tudor non fosse più alla guida tecnica della squadra (sostituito dall’attuale gestione), il suo contratto pesava ancora sulle casse societarie come spesso accade nel calcio moderno in caso di esoneri o cambi di rotta tecnica. La risoluzione consensuale rappresenta un passaggio burocratico fondamentale: permette alla “Vecchia Signora” di alleggerire il monte ingaggi, eliminando dal libro paga lo stipendio dell’ex difensore e allenatore. Per Tudor si aprono ora le porte per una nuova avventura in panchina, essendo libero di firmare immediatamente per un altro club.

La strategia di Comolli

Questa mossa porta la firma di Comolli e si inserisce nella politica di “pulizia” del bilancio e razionalizzazione delle risorse. Chiudere i conti con il passato è essenziale per garantire al club la flessibilità necessaria per operare sul mercato e sostenere il nuovo corso tecnico. Il legame tra Tudor e la Juventus, prima da roccioso difensore negli anni d’oro e poi da allenatore (prima come vice di Pirlo, poi come traghettatore/allenatore in un periodo di transizione), si chiude dunque senza strascichi legali, con una stretta di mano che sancisce la libertà reciproca.

Testa al presente con Spalletti

Con la pratica Tudor archiviata, la dirigenza può concentrarsi totalmente sul supporto a Luciano Spalletti. L’attuale tecnico toscano è il timoniere del progetto. Eliminare le “ombre” degli ex allenatori a libro paga è anche un modo per rafforzare psicologicamente la posizione di chi è oggi in sella, in un ambiente che cerca stabilità e risultati immediati.

