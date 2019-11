Ucciso a coltellate il parrucchiere di Cristiano Ronaldo, choc a Zurigo

Il corpo di Ricardo Marques Ferreira, hair stylist di Ronaldo è stato trovato in una camera d’albergo riverso in una pozza di sangue

Choc a Zurigo. Il corpo del parrucchiere di Cristiano Ronaldo, nato a Madeira proprio come CR7, è stato trovato in una pozza di sangue in una camera d’albergo della città svizzera.

Ricardo Marques Ferreira è stato ucciso a coltellate e, secondo locali, nella giornata di sabato è stato arrestato un sospetto. Si tratterebbe di un uomo brasiliano di 39 anni di cui non sono state rese note ancora le generalità.