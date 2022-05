Ucraina, Pektakov: «Grazie Empoli, non è facile preparare gli spareggi»

Le parole del ct dell’Ucraina dopo la vittoria contro l’Empoli in amichevole: «Grazie all’Empoli che ha accettato la nostra richiesta»

Al termine della partita con l’Empoli, vinta per 3-1 dall’Ucraina con le reti di Yaremchuk, Karavaiev e Pikhalonok, il CT Pektakov ha parlato con i giornalisti. Le sue parole:

«Grazie all’Empoli che ha accettato la nostra richiesta, siamo felici di aver giocato qui oggi. Preparare partite, in vista anche del Mondiale, non è facile, all’inizio lo era ancora meno, ma cerchiamo di farlo e andare avanti. Durante tutta la partita sono stato vicino al campo, questo è un segnale per i giocatori, abbiamo giocato poco e vorrei aiutarli. Fisicamente non stiamo molto bene, ho chiesto a tutti di dare il massimo per continuare la preparazione in vista degli spareggi per i Mondiali».