Empoli in campo con l’Ucraina per la solidarietà

Questa sera sfida amichevole al Castellani tra Empoli e Ucraina. I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza a Ukraine United24

Il fischio d’inizio sarà questa sera per l’amichevole che vede affrontarsi Empoli e Ucraina. I toscani ospiteranno al Castellani la nazionale ucraina, che si sta preparando agli spareggi per il mondiale in Qatar.

I fondi raccolti questa sera, in accordo con la Federazione ucraina, saranno devoluti interamente a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente Volodymyr Zelenskyy come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell’Ucraina. I fondi saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri per coprire le esigenze più urgenti.