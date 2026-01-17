Udinese, 10 anni di Bluenergy Stadium: crescita del 140% nei ricavi da stadio. Dentro al ‘compleanno’ e ai dati dell’impianto friulano

Udinese, 10 anni di Bluenergy Stadium: +140% di crescita nei ricavi da stadio. Dentro ai dati dell’impianto friulano

Buon compleanno, Bluenergy Stadium. Nel giorno in cui l’Udinese si prepara a scendere in campo per una sfida di altissimo profilo contro l’Inter, la città di Udine celebra una ricorrenza speciale. Esattamente dieci anni fa, il 17 gennaio 2016, veniva inaugurato il nuovo impianto (allora contro la Juventus) che ha cambiato la storia recente del club bianconero, diventando un modello architettonico e gestionale per tutto il calcio italiano.

Fortino bianconero e macchina da ricavi

In questo decennio, lo stadio è stato il teatro di 208 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, mantenendo una media spettatori invidiabile di oltre 20.000 presenze a gara (20.567 per l’esattezza). Il record assoluto resta quello del 29 gennaio 2017, quando 26.008 cuori friulani assistettero al successo sul Milan. Ma il Bluenergy Stadium è soprattutto un asset economico fondamentale. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, l’impianto ha permesso di raddoppiare il fatturato da matchday: dai 4 milioni della stagione 2012/13 (vecchio Friuli) si è passati ai 9,4 milioni della stagione attuale, con una crescita complessiva del 137%.

Il primato della sostenibilità

Il fiore all’occhiello della gestione Pozzo è però la svolta green. Lo stadio di Udine è oggi l’impianto più sostenibile d’Italia: il tetto ospita un parco solare che alimenta la prima Comunità Energetica Rinnovabile del nostro calcio. A questo si aggiungono le aree smoke-free, l’eliminazione della plastica nell’hospitality e una raccolta differenziata capillare. Un mix di tecnologia e rispetto per l’ambiente che ha reso l’Udinese Club House un punto di riferimento in Europa.

Non solo calcio: dalla Supercoppa a Vasco

Il gioiello friulano si è trasformato in un contenitore di grandi eventi internazionali. Oltre ad aver ospitato la Nazionale (calcio e rugby) e la finale degli Europei Under 21 del 2019, lo stadio ha raggiunto l’apice della visibilità ospitando la Supercoppa UEFA 2025, vinta dal Paris Saint-Germain sul Tottenham. E il futuro suona a ritmo di musica: dopo i concerti di Negramaro e Zucchero, l’arena si prepara ad accogliere giganti come Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti. Oggi, però, testa al campo: c’è l’Inter da fermare per onorare al meglio la festa.