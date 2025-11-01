Udinese Atalanta LIVE, segui la diretta del match con noi

Atalanta News
Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo condanna la Dea alla sconfitta
Udinese Atalanta, segui il live del match che apre la decima giornata di Serie A con noi: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino.
Udinese e Atalanta aprono la decima giornata di Serie A. Segui in diretta su CalcioNews24 il match delle 15 di questo sabato 1 novembre 2025.
90’+5 – Termina il match.
90’+4 – Ammonito Ederson.
90’+1 – Ammonito de Ketelaere.
90′ – Quattro minuti di recupero.
86′ – Terminano le sostituzioni anche in casa Udinese: Zarraga per Buksa.
84′ – Ultimo cambio in casa Atalanta. Fuori Koussounou, dentro Brescianini.
77′ – Altri cambi in casa Atalanta: fuori Zalewski e Samardzic, dentro Bellanova e de Ketelaere.
75′ – Doppio cambio nell’Udinese: fuori Bertola e Zanoli, dentro Palma e Ehizibue.
72′ – Ci prova Bayo su suggerimento di Atta, palla alta.
69′ – Cambi anche in casa Udinese: fuori Ekkelenkamp e Zaniolo, dentro Piotrowski e Bayo.
67′ – Ammonito Krstovic.
64′ – Giallo per Kamara.
59′ – Doppio cambio in casa Atalanta: fuori Scamacca e Sulemana, dentro Krstovic e Lookman.
46′ – Si riparte senza cambi.
45’+1 – Termina il primo tempo con il punteggio 1-0 per l’Udinese.
45′ – Un minuto di recupero.
43′ – OCCASIONE UDINESE! Ancora padroni di casa pericolosi. Carnesecchi dice di no alla conclusione di Kalstroom.
40′ – GOL DELL’UDINESE! Vantaggio meritato per l’Udinese. Kamara serve a rimorchio Zaniolo, che con il mancino fredda Carnesecchi e realizza il classico gol dell’ex.
23′ – GOL ANNULLATO ALL’ATALANTA! All’improvviso passa in vantaggio la Dea con Sulemana. Tutto non valido per il fuorigioco iniziale di Zappacosta.
20′ – Sempre Udinese pericolosa. Ci prova Camara dalla distanza, Carnesecchi risponde presente.
18′ – Ancora Udinese pericolosa con Atta. Palla fuori.
15′ – Al quarto d’ora il primo squillo del match. Zaniolo si crea l’opportunità e calcia dalla distanza: Carnesecchi blocca in due tempi.
1′ – Si parte. Il primo pallone è dell’Atalanta.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Allenatore: Runjaic.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
Allenatore: Juric.
