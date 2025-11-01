 Udinese Atalanta LIVE, segui la diretta del match con noi
Atalanta News

Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo condanna la Dea alla sconfitta

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Zaniolo

Udinese Atalanta, segui il live del match che apre la decima giornata di Serie A con noi: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino.

Udinese e Atalanta aprono la decima giornata di Serie A. Segui in diretta su CalcioNews24 il match delle 15 di questo sabato 1 novembre 2025.

IL LIVE DELLA SFIDA

90’+5 – Termina il match.

90’+4 – Ammonito Ederson.

90’+1 – Ammonito de Ketelaere.

90′ – Quattro minuti di recupero.

86′ – Terminano le sostituzioni anche in casa Udinese: Zarraga per Buksa.

84′ – Ultimo cambio in casa Atalanta. Fuori Koussounou, dentro Brescianini.

77′ – Altri cambi in casa Atalanta: fuori Zalewski e Samardzic, dentro Bellanova e de Ketelaere.

75′ – Doppio cambio nell’Udinese: fuori Bertola e Zanoli, dentro Palma e Ehizibue.

72′ – Ci prova Bayo su suggerimento di Atta, palla alta.

69′ – Cambi anche in casa Udinese: fuori Ekkelenkamp e Zaniolo, dentro Piotrowski e Bayo.

67′ – Ammonito Krstovic.

64′ – Giallo per Kamara.

59′ – Doppio cambio in casa Atalanta: fuori Scamacca e Sulemana, dentro Krstovic e Lookman.

46′ – Si riparte senza cambi.

45’+1 – Termina il primo tempo con il punteggio 1-0 per l’Udinese.

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – OCCASIONE UDINESE! Ancora padroni di casa pericolosi. Carnesecchi dice di no alla conclusione di Kalstroom.

40′ – GOL DELL’UDINESE! Vantaggio meritato per l’Udinese. Kamara serve a rimorchio Zaniolo, che con il mancino fredda Carnesecchi e realizza il classico gol dell’ex.

23′ – GOL ANNULLATO ALL’ATALANTA! All’improvviso passa in vantaggio la Dea con Sulemana. Tutto non valido per il fuorigioco iniziale di Zappacosta.

20′ – Sempre Udinese pericolosa. Ci prova Camara dalla distanza, Carnesecchi risponde presente.

18′ – Ancora Udinese pericolosa con Atta. Palla fuori.

15′ – Al quarto d’ora il primo squillo del match. Zaniolo si crea l’opportunità e calcia dalla distanza: Carnesecchi blocca in due tempi.

1′ – Si parte. Il primo pallone è dell’Atalanta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Allenatore: Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
Allenatore: Juric.

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

