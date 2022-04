Udinese, Beto: «Sto facendo bene, ma voglio fare sempre di più»

L’attaccante dell’Udinese Beto ha fatto un bilancio della sua prima stagione con la maglia bianconera

L’attaccante dell’Udinese Beto, premiato questa mattina al Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo nell’ambito della cerimonia di inaugurazione della diciottesima edizione del Torneo delle Nazioni che prenderà il via lunedì 25 aprile, ai microfoni di Udinese TV ha parlato della sua prima stagione con la maglia bianconera.

LE PAROLE – «Mi aspettavo di poter far bene nella mia prima stagione a Udine ma sapevo di poter avere qualche difficoltà e, invece, è andato tutto molto bene con il club, la squadra e i compagni ma non mi accontento, voglio fare sempre di più. Sto bene sto recuperando bene dall’infortunio sono un po’ acciaccato ma torno presto. Peccato per la sconfitta con la Salernitana ma sono molto fiducioso, credo nei mie compagni e andremo a Bologna per vincere».