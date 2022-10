Udinese, Bijol: «Abbiamo maturato la consapevolezza di poter fare grandi cose»

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport parlando di questo suo inizio in Serie A

GOL – «Lavoriamo molto sulle palle inattive. Sia io che Becao saltiamo molto in alto e a volte restiamo con lo staff per cercare le soluzioni migliori e provare queste situazioni. Il più difficile quello all’Inter perché sono andato in torsione, col Verona sono salito in cielo è stato più semplice colpire il pallone».

UDINESE – «Non sapevo se avrei giocato titolare, ma lavoro ogni giorno per crescere e migliorarmi. E questo è l’ambiente giusto. Club organizzato, città piccola e carina, vicina alla Slovenia. Handa? Non era felice ma mi ha chiesto come mi trovassi in Italia».

ATALANTA – «Sarà stupendo perché lo stadio sarà sold out. Loro sono molto forti davanti e in transizione, ma noi dal ritiro abbiamo maturato la consapevolezza di essere forti e di poter fare grandi cose».