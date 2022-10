Udinese Atalanta, il passato nerazzurro di Andrea Sottil

Il passato di Andrea Sottil con la maglia dell’Atalanta: un ciclo positivo a Bergamo che va dal 1996 fino al 1999

Il grande ex di Udinese Atalanta non può non essere il caro Andrea Sottil, protagonista di un passato a Bergamo ricco di ricordi, soddisfazioni personali e una grinta sempre presente anche nei momenti di difficoltà.

Sottil arriva a Bergamo nell’estate del 1996 su richiesta esplicita di Emiliano Mondinico che già lo aveva visionato ai tempi del Torino, quando era ancora un ragazzino che giocava al Filadelfia. Il primo anno è assai positivo con 32 presenze condito da quella solidità difensiva dirompente che fu decisiva sia nei dieci risultati utili consecutivi che avrebbero portato l’Atalanta in zona UEFA che nell’imbattibilità di Pinato; la 1997-1998 purtroppo è la stagione della retrocessione in B del 98 togliendosi almeno la soddisfazione di segnare alla Lazio (l’annata precedente aveva fatto autogol all’Olimpico).

Il ciclo nerazzurro continua anche nella serie cadetta dimostrando continuità sulla retroguardia, ma la mancata promozione degli uomini di Bortolo Mutti lo induce nel 1999 a trasferirsi proprio all’Udinese: squadra del suo destino, al tempo stesso lasciando un buonissimo ricordo a Bergamo.