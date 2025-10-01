Udinese Cagliari, emergenza in casa bianconera: Runjaić perde pedine importanti, le ultime

Il tecnico Runjaić dovrà rinunciare a diversi giocatori chiave nella sfida di domenica alla Dacia Arena: ecco chi non ci sarà

La 6ª giornata di Serie A propone una sfida interessante: Udinese–Cagliari, in programma domenica 5 ottobre alle ore 12:30 alla Dacia Arena di Udine. I friulani, guidati dal tecnico croato Kosta Runjaić , cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre i rossoblù di Fabio Pisacane, ex difensore e oggi allenatore emergente, vogliono confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

Le assenze pesano in casa Udinese

La formazione bianconera dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarà della partita Iker Bravo, giovane attaccante spagnolo classe 2005, decisivo nell’ultima vittoria contro il Pisa. Il talento iberico è infatti impegnato con la Nazionale Under 20 della Spagna al Mondiale di categoria. La sua mancanza priverà Runjać di un’arma offensiva in grado di dare imprevedibilità al reparto avanzato.

Un altro forfait riguarda Idrissa Gueye, centrocampista senegalese arrivato in estate con grande esperienza internazionale. L’ex PSG ed Everton non ha ancora raggiunto la condizione fisica ideale per reggere i ritmi della Serie A e resterà fuori anche contro il Cagliari. Il suo inserimento sarà graduale, con l’obiettivo di averlo al meglio nelle prossime settimane.

Infine, non sarà disponibile neppure Bayo, attaccante ivoriano che sta completando il percorso di recupero. Il suo rientro è vicino, ma non arriverà in tempo per la sfida di domenica.

La preparazione dei friulani

Nonostante le defezioni, l’Udinese si prepara con fiducia. La squadra ha già mostrato solidità difensiva e cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti fondamentali. Runjać punta su organizzazione tattica e compattezza, elementi che hanno già dato segnali incoraggianti nelle prime giornate.

Il Cagliari di Pisacane

Dall’altra parte, il Cagliari arriva a Udine con entusiasmo e determinazione. Pisacane, alla sua prima esperienza da allenatore in Serie A, ha trasmesso carattere e disciplina a un gruppo che vuole allontanarsi dalle zone calde della classifica.

La sfida tra Udinese e Cagliari si preannuncia equilibrata: i friulani dovranno sopperire alle assenze, mentre i rossoblù cercheranno di sfruttare il momento positivo.