Udinese, Casini: «Un gioiello del calcio italiano»

Le parole della Lega Lorenzo Casini in visita alla Dacia Arena: «L’Udinese è un gioiello, non soltanto della Serie A, ma del calcio italiano»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, era oggi in visita alla Dacia Arena, stadio dell’Udinese. Di seguito le sue parole, raccolte dai canali del club.

UDINESE – «Nonostante non abbia ancora assistito a un match di Serie A alla Dacia Arena, ritengo che l’intera struttura sia molto bella e tra le migliori che abbia sin qui visitato, coniugando in un unico spazio impianto di gioco, uffici e training centre. L’Udinese è un gioiello, non soltanto della Serie A, ma del calcio italiano; non sono numerose le proprietà così longeve e anche per questo riveste un ruolo molto importante».

STADI – «Nel panorama nazionale vige una tradizione municipale e di proprietà pubblica delle infrastrutture, che sommate alle difficoltà burocratico-amministrative rendono non semplice l’intervento. Occorre migliorare questi aspetti, ma assieme a Juventus, Sassuolo e Atalanta, l’esperienza dell’Udinese rientra fra quelle di successo».

INIZIO CAMPIONATO – «La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto. Di certo si tratterà di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale azzurra. Ma questo fungerà da monito per investire sempre più sui giovani italiani nel nostro campionato».

OBIETTIVI DI LEGA – «Deve rafforzarsi per essere sempre più al servizio di tutte le squadre. Questo va fatto non soltanto sul piano commerciale, ma anche per quanto riguarda le infrastrutture e, da questo punto di vista, l’Udinese costituisce una delle migliori pratiche da seguire».