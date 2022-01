ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udinese, Cioffi: «Dispiace aver perso, ma orgoglioso dei miei». Le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Cioffi ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«L’aspetto tattico è il nostro lavoro di staff ,quindi se si arriva impreparato a una partita è un problema. Cosa è mancato? Niente io ho visto una squadra bella vogliosa, che non si è mai accontentata. Sono orgoglioso di chi e cosa ho visto in campo. Siamo stati rugginosi sotto porta, ma va detto anche i ragazzi vengono da un momento difficile. Sono orgoglioso e contento di tutti, ma è chiaro che mi girano le scatole per non aver passato il turno».