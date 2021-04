Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento: le sue parole

Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento. Le sue parole.

«Si possono dire tante cose sul nostro rendimento, ma l’Udinese sta facendo un ottimo campionato. Siamo una squadra giovane e ci può stare qualche passo falso, ma Molina è l’esempio lampante di come le cose possano cambiare da un giorno all’altro. La mentalità deve essere sempre questa: gioire per questo successo fuori casa e arrabbiarsi allo stesso tempo per aver subito due reti evitabili. Mi preme fare una dedica a tutto il gruppo che si sta sacrificando tanto: eravamo quasi ultimi dopo le prime giornate, oggi il margine sulla zona retrocessione è ampio e il lavoro paga sempre. In pochi hanno rimarcato quanti infortuni abbiamo subito, Nestorovski si è aggiunto alla lista in questi giorni. Ma non ci siamo mai lamentati: testa bassa, umiltà e voglia di regalare soddisfazioni. Ora chiudiamo l’annata nel migliore dei modi».