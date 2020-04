Udinese, De Paul: l’argentino è uno dei centrocampisti più pericolosi

De Paul è forse il principale trascinatore dell’Udinese. Si tratta di uno dei centrocampisti che in Serie A tirano di più

Nonostante l’eccellente stagione dell’anno scorso, alla fine De Paul è rimasto all’Udinese. In una squadra piuttosto fisica e difensiva, con poche soluzioni offensive, l’argentino è di fatto uno dei principali accentratori della manovra. I bianconeri si affidano molto a lui.

Va segnalato come De Paul, considerando mezzali e mediano, sia uno dei centrocampisti che più concludono verso la porta in campionato. 52 tiri fin qui, con una media di 2.6 tentativi per 90′. Solo Mandragora (suo compagno di squadra) e Luis Alberto fanno meglio di lui.