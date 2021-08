Deulofeu, autore del gol del pareggio decisivo contro la Juventus, ha commentato a DAZN la prima partita dell’Udinese

Gerard Deulofeu ha regalato all’Udinese il gol del pareggio definitivo contro la Juventus, in rimonta, per 2-2. L’attaccante spagnolo, a DAZN, ha commentato la sfida.

«Non siamo partiti bene, contro le grandi squadre non puoi sbagliare. Non abbiamo iniziato bene, era difficile fare due gol ma lo abbiamo fatto. La prossima dobbiamo farlo per tutta la partita. Credo che siamo migliorati quando abbiamo pressato in alto, abbiamo fatto commettere qualche errore alla Juve, così si gioca con le grandi squadre. Noi ci crediamo. Stagione del rilancio? Ho sofferto tanto, ma anche adesso posso sorridere quando vado ad allenarmi e in ritiro, questo è il calcio, per fortuna mi mancano tanti anni di calcio».