Udinese, il dg Collavino sui nuovi acquisti: «Arizala e Mlacic colpi su cui programmare il futuro, su Zaniolo vi dico questo»

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio sul mercato invernale

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha tracciato un bilancio positivo della sessione invernale. La rosa dei Friulani, rinforzata dai giovani Arizala e Mlacic, punta ora alla parte sinistra della classifica e a una salvezza anticipata. Il dirigente ha inoltre rassicurato sulle condizioni di Nicolò Zaniolo: il fantasista ex Roma, reduce da un infortunio, sta lavorando intensamente per il rientro.

PAROLE – «Giocatori come Atta, Ekkelenkamp, Solet, Okoye fanno parte di una rosa ben ampia, ulteriormente allargata con due acquisti: Arizala e Mlacic sono due giovani di prospettiva su cui possiamo programmare il futuro. Dal nostro punto di vista la parte sinistra della classifica dovrebbe essere a portata di mano, ma non la viviamo come motivo d’ansia. Zaniolo? E’ stato fuori 18 giorni per infortunio, sta lavorando con grande intensità. Il nostro obiettivo era quello di migliorare, cercare di anticipare il più possibile il discorso salvezza, e sono due cose rispettate».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano