Udinese, dt Marino: «Non esiste una cessione di Beto a gennaio»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato delle voci che riguardano il futuro di Beto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva.

BETO UDINESE – «Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni per essere un carneade dei campionati europei, per ora ci sta ripagando, fare valutazioni esagerate e esaltarsi col rischio di imbrodarsi è fuori luogo. A gennaio non esiste una sua cessione. I Pozzo non ci hanno mai fatto muovere i giocatori importanti a gennaio».