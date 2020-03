Udinese Fiorentina: le chiavi tattiche del match

Duncan sarà uno degli uomini chiave di Udinese-Fiorentina. Rischia infatti di essere un match molto bloccato

Quello tra Udinese e Fiorentina si preannuncia un match bloccato. Sono entrambe due squadre poco propositive, che preferiscono difendersi basse e di posizione.

Per superare il passivo 532 dell’Udinese, la Fiorentina dovrà velocizzare il palleggio, e proprio per questo sarà interessante il rendimento di Duncan. L’ex Sassuolo è stato preso proprio per dare più qualità alla manovra viola. Oggi la Fiorentina fatica quando attacca difesa schierate, ci si aspetta quindi un salto di qualità per quanto riguarda la fase di possesso. Occhio anche ai calci piazzati, con Pulgar che può fare bene.