Alla Dacia Arena, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Dacia Arena”, Udinese e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Udinese Fiorentina 0-0 MOVIOLA

27′ Doppia chance per l’Udinese. Prima una iniziativa personale di Deulofeu che viene atterrato debolmente in area senza conseguenze, poi super Beto, ma in entrambe le occasioni decisivo Quarta che salva la Fiorentina

23′ Alza un po’ il baricentro l’Udinese, partita contratta in questa prima parte di match.

17′ Ammonito Quarta per un fallo su Arslan.

16′ GOL DELLA FIORENTINA. Vlahovic non sbaglia dal dischetto, conclusione centrale che basta per sbloccare la partita!

14′ Contatto nell’area di rigore dell’Udinese, atterrato Bonaventura e si va al VAR.

11′ Primo squillo dell’Udinese, incornata di Becao su corner, palla a lato non di molto.

8′ Problemi per Biraghi che ha subito una botta allo stomaco nel corso di uno scontro di gioco.

3′ Possesso della Fiorentina in queste battute iniziali con i friulani che attendono.

1′ Via alla gara della Dacia Arena!

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Udinese Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu. All: Gotti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All: Italiano