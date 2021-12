Udinese, Gotti: «Altalena gigantesca contro la Lazio. Beto...»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Lazio: le sue dichiarazioni

PAREGGIO IN EXTREMIS – «Un’altalena gigantesca questa partita. Quando sei in vantaggio 1-3 e puoi gestire bene le tue caratteristiche dispiace subire una rimonta. Partita farcita da tante cose dal punto di vista tattico e disciplinare».

DEULOFEU E SUCCESS – «Nel caso di Deulofeu volevo a un certo punto gli strappi di Soppy, cercavo solidità senza rinunciare alla possibilità di ripartire con forza. Success viene da un piccolo infortunio e con lui bisogna essere attenti perché è delicato dal punto di vista fisico, anche se lo avrei tenuto volentieri in campo».

BETO – «Lo vediamo tutti che ha dei margini di miglioramento grossi. Abbina un impegno costante, mette in grande di difficoltà qualsiasi tipo di difensore perché è veloce e poi la porta la sente».

FORESTIERI – «Ha dato per quel poco che ha giocato con quella punizione. Ho cullato l’idea di metterlo dall’inizio ma pensando alla pressione alta della Lazio ho pensato a un giocatore con altre caratteristiche come Success. Detto questo anche Forestieri non ha i 90′ sulle gambe, va gestito».