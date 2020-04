Udinese: il difensivismo della squadra di Gotti

L’Udinese di Gotti si distingue per un baricentro molto basso. Si tratta forse della squadra più speculativa del campionato

Per quanto abbia lavorato con un tecnico propositivo come Sarri, Gotti si è ritrovato un’Udinese molto diversa rispetto alla sua idea di calcio. Ossia, una squadra estremamente speculativa, che basa il suo gioco su una difesa di posizione molto bassa. L’Udinese ha l’indice PPDA più alto della Serie A: in pratica, è la squadra che concede più passaggi prima di intraprendere un intervento difensivo.

Non a caso, la produzione offensiva dei bianconeri è bassissima Con 21 gol segnati, solo la Spal ha fatto peggio. L’Udinese è penultima anche per quanto riguarda Expected Goals: solo 27.89 fino a questo momento. All’ultimo posto, c’è il Torino di Moreno Longo.