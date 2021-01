Udinese, il Liverpool non molla De Paul: maxi offerta in estate

Il Liverpool non avrebbe smesso di seguire Rodrigo De Paul: in estate l’affondo dei Reds

La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per l’addio all’Udinese di Rodrigo De Paul, con il grande salto in una big per l’argentino. Sulle tracce del centrocampista ci sarebbe ancora il Liverpool che si starebbe preparando alla maxi offerta tra 6 mesi.

Secondo quanto riportato dall’Express, infatti, i Reds vedono De Paul come il perfetto erede in mediana di Wijnaldum e sarebbero pronti a bussare alla porte dell’Udinese con un’offerta da 35 milioni di euro.