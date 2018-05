Udinese-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Inter, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Udinese-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Udinese-Inter: formazioni ufficiali

Udinese-Inter: probabili formazioni e pre-partita

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger-Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Nuytinck, Adnan, Ingelsson, Balic, Fofana, Pontisso, Hallfredsson, Perica. Allenatore:Igor Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Brozovic, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Berni, Padelli, Lisandro Lopez, Dalbert, Ranocchia, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: ««Dobbiamo giocare come con la Juve sempre, e non soltanto quando veniamo stimolati o condizionati da qualcosa. Quando successo contro la Juve deve servirci ad essere più forti. Non mi domandate altro su quello che è stato, chiudiamo il discorso». Quindi il discorso si sposta sui singoli. Le parole di Allegri? «Vado avanti, non indietro. Alla fine ci sarà tempo per fare le valutazioni». E le lacrime di Icardi? «Questi ragazzi vogliono il bene della squadra e dei tifosi. Sono professionisti seri, valgono tanto». L’assenza di D’Ambrosio indurrà Spalletti a schierare uno tra Santon e Dalbert: «Ho preso una decisione, di certo giocherà uno dei due. Mi dispiace per Davide, perchè ha fatto quello che doveva come tutta la squadra e non ha responsabilità sul risultato». L’Inter è in corsa per un posto in Champions League ed il tecnico detta la via: «Non pensiamo agli altri ma a noi stessi, andando in campo pensando che dipende da noi. Ragioniamo così: se le vinciamo tutte, siamo qualificati». Quindi esalta Brozovic e Rafinha: «Marcelo ha il piede con la bussola, sa che direzione dare alla squadra. L’ex Barcellona ci sta dando una mano, così come noi a lui, e sta mostrando tutto il suo valore».

Udinese-Inter: i precedenti del match

Quello alla Dacia Arena sarà il 45esimo match tra Udinese-Inter in Friuli. Il bilancio è in favore dei nerazzurri con 19 vittorie contro le 11 dei bianconeri, 14 invece i pareggi. In Serie A, invece, i confronti tra le due compagini sono 89: Inter in vantaggio con 43 successi, 25 i pareggi e 21 le sconfitte per i friulani.

Udinese-Inter: l’arbitro del match

La partita sarà arbitrata da Paolo Mazzoleni della sezione arbitrale di Bergamo. A coadiuvare il fischietto di gara ci saranno gli assistenti Giallatini e Costanzo, mentre il quarto uomo sarà Di Paolo. Al Var Giacomelli e Paganessi.

Udinese-Inter Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

