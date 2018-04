Icardi in lacrime come Ronaldo: Inter-Juve nuovo 5 maggio interista?

Mauro Icardi ha lasciato il campo in Inter-Juve ed è scoppiato in lacrime dopo il ko con i bianconeri. Qualcuno lo ha paragonato a Ronaldo e al 5 maggio

Il 28 aprile può diventare il nuovo 5 maggio interista. Ronaldo, nel 2002, scoppiò in lacrima dopo la sconfitta con la Lazio che costò lo Scudetto ai nerazzurri e lo consegnò di fatto alla Juventus. Il ko di ieri contro la Juventus può costare la qualificazione alla prossima Champions League alla formazione di Luciano Spalletti. L’Inter ora è a -4 dalla Roma e può finire a -4, a 3 giornate dal termine, anche dalla Lazio, attesa quest’oggi dalla sfida contro il Torino. Mauro Icardi è scoppiato in lacrime dopo la gara e in tanti hanno paragonato il suo pianto a quello di Ronaldo nel 5 maggio.

L’attaccante non ha digerito il cambio di Spalletti che ha scelto di richiamarlo a pochi minuti dal termine sul risultato di 2-1: inizialmente avrebbe dovuto uscire Perisic ma il croato ha detto al tecnico di star bene e così Luciano ha richiamato Maurito e ha mandato in campo Santon. Il terzino ha sbagliato tutto in pochi minuti e la Juve ha rimontato. «Negli spogliatoi ho detto alla squadra che ha fatto una grande partita e che meritava un esito differente. E’ normale rimanerci male, i giocatori hanno dei sentimenti e non contano i soldi» ha detto Spalletti al termine della gara.

Da Ronaldo a Icardi è un attimo#InterJuve pic.twitter.com/1FFVvcD83Q — FILIPPO ⚪️⚫️ (@Fili10Tweet) April 28, 2018