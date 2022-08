Udinese, Lovric si presenta: «Mi ispiro a Modric, darò il mio 100%»

Sandir Lovric si presenta come nuovo giocatore dell’Udinese. Le dichiarazioni del centrocampista sloveno

Ai canali ufficiali del club, Sandi Lovric si è presentato come nuovo centrocampista dell’Udinese.

CHI E’ – «Cerco di essere sempre sereno: è il mio stile di vita. Sono soddisfatto della mia prestazione con la Salernitana. Dal primo giorno do sempre il 100% che sia sul campo ma anche con un sorriso. Devo essere sempre pronto per la squadra sia che inizi sia che subentri, è importante anche per la fiducia del mister».

MODELLO – «Mi ispiro a Luka Modric, è incredibile come calciatore e come persona. Con il lavoro ha sempre ottenuto grandi risultati, ha sempre parlato poco e dimostrato sul campo».