Whoscored.com ha pubblicato un dato interessante. Ha preso in esame i 129 giocatori che nei primi 5 top campionati hanno provato almeno 50 tiri: i sei giocatori con il peggior tasso di conversione sono tutti in Italia.

Of the 129 players to have 50+ shots this season across Europe's top five leagues, the six with the worst conversion rate all play in Serie A

Alberto – 71 shots / 4 goals

Calhanoglu – 68 / 3

Kurtic – 51 / 2

Fabian – 52 / 2

Zielinski – 56 / 2

Mandragora – 54 / 0 😱 pic.twitter.com/YfcqtLjKPe

— WhoScored.com (@WhoScored) April 15, 2020