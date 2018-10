Udinese-Napoli, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Udinese-Napoli in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il big match e le probabili formazioni della gara in programma

Udinese-Napoli è il posticipo del sabato sera della nona giornata di Serie A Tim 2018/2019. I partenopei guidati da mister Carlo Ancelotti sono secondi in classifica e si recano ad Udine per affrontare la squadra di JulioVelazquez sul prato della Dacia Arena. Si cercano i tre punti in casa napoletana per avvicinarsi il più possibile alla capolista Juventus, distante già sei lunghezze. I friulani invece si ritrovano nelle zone basse della classifica con 8 punti ottenuti in altrettanti incontri.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà di conseguenza visibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Ricordiamo infine che Udinese-Napoli potrà essere seguita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Udinese-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 20 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Dacia Arena (Udine)

Arbitro: Mariani

Udinese-Napoli: le probabili formazioni

Velazquez potrebbe confermare la stessa formazione schierata nella sconfitta casalinga rimediata contro la Juventus, il tutto però optando per Pussetto al posto di Barak. Behrami non è al top, ma dovrebbe comunque farcela a scendere in campo dal primo minuto. Altri dubbi portano i nomi di Pezzella, Machis e Teodorczyk nel 4-1-4-1 bianconero.

Mister Ancelotti pensa al riposo di Mertens lanciando Milik, è certa la presenza di Insigne nel 4-4-2. Zielinski e Verdi si contendono una maglia a sinistra del centrocampo azzurro, in difesa ancora spazio per Mario Rui che rientra dalla squalifica. Callejon, Hamsik ed Allan tornano tra i titolari in mezzo al campo. In difesa c’è Koulibaly in dubbio, in quanto c’è un leggero miglioramento della sua forma fisica ma il suo status di diffidato potrebbe portare Ancelotti a puntare su Maksimovic. In porta potrebbe esserci Karnezis, poichè Ospina tornerà dal Sudamerica soltanto un giorno prima della gara.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All.: Velazquez

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Verdi; Insigne, Milik. All.: Ancelotti