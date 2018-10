Udinese-Napoli, top e flop: ad un Fabian Ruiz strepitoso risponde un deludente Milik, nell’Udinese bene De Paul, ma Samir che paura…

Udinese-Napoli 0-3: i top e i flop della sfida del Dacia Arena, sfida valevole per la nona giornata di Serie A.

Udinese-Napoli: i promossi

DE PAUL – L’argentino in forza all’Udinese si è reso protagonista di un’ottima gara per i friulani. Tuttavia i suoi assist non son stati mai raccolti dai suoi compagni di squadra. E’ sicuramente il migliore dei suoi.

FABIAN RUIZ – Entra e segna il gol del vantaggio. Fabian Ruiz entra di diritto nei top della sfida grazie al suo bellissimo destro a giro al limite d’area di rigore che si insacca nella porta di Scuffet. Il gesto risulta essere ancor più pregevole se si pensa che il destro non è il suo piede. Ottimo impatto nella partita quindi dopo due minuti del primo tempo, a causa dell’infortunio di Verdi.

Udinese-Napoli: i bocciati

SAMIR – Nel secondo tempo non trova di pochissimo un clamoroso autogol per l’Udinese. Il difensore dell’Udinese, anziché spazzare in rimessa dal fondo, trova l’incrocio dei pali. Samir chiede scusa alla squadra, ma non è stato l’unico svarione della partita in fase difensiva

MILIK – Da lui ci si sarebbe aspettati un altro peso nelle sue giocate. Nel primo tempo si è mangiato un gol incredibile a porta vuota. L’attaccante polacco arriva malissimo di testa sul pallone e spazza in rimessa dal fondo.