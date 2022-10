Udinese, Nestorovski: «Vogliamo continuare così e far bene in Coppa»

L’attaccante macedone dell’Udinese Ilija Nestorovski ha preso la parola ai canali ufficiali friulani. Le dichiarazioni del centravanti

Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Nestorovski prima del match contro il Monza:

LE PAROLE – “Abbiamo tanta voglia di continuare a far bene. Arriviamo da un bel momento in campionato e vogliamo continuare questa sera in Coppa Italia contro il Monza. Vogliamo passare il turno, rispettiamo gli avversari ma stasera andiamo per vincere. Ogni giorno dimostro che sono pronto per giocare, poi il mister fa le sue scelte. Siamo 22 titolari e ci alleniamo ogni giorno come se giocassimo tutti domenica. Oggi noi che non giochiamo tanto abbiamo l’occasione per dimostrare all’allenatore che siamo pronti e che può contare su di noi