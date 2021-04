Udinese, Okaka: «Non facile stare fuori. De Paul? Non ho parole»

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta contro il Crotone

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta contro il Crotone. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Sono punti fondamentali, venivamo da un periodo un po’ complicato e oggi abbiamo messo a posto tante cose, abbiamo una squadra di qualità e oggi si è visto. Non è mai facile stare fuori così tanti mesi, soprattutto per uno con un fisico come il mio, ora però pian piano mi sto riprendendo e anche oggi ho fatto tante delle cose che volevo fare. Sono contento e voglio continuare così fino alla fine della stagione per concluderla nel miglior modo possibile, ho diversi obiettivi che posso ancora raggiungere e quindi devo chiudere al meglio».

DE PAUL – «Non ci sono più parole per descrivere questo giocatore, per l’intensità che mette in ogni partita, la qualità che mette in ogni giocata e le statistiche che alla fine presenta. Penso che in Europa non ci siano molti altri centrocampisti che fanno 10 gol a stagione. Noi cerchiamo sempre di giocare al meglio ma lui è il nostro capitano e quando è in giornata come oggi tutti ne traggono vantaggio