Napoli Udinese, per Runjaic due novità, una consuetudine e un pareggio che fa la storia: da troppo tempo al Maradona non c’erano altro che sconfitte

L’Udinese torna a fare punti al Maradona, dove non succedeva da anni: i numeri e i protagonisti della partita della squadra di Runjaic

Un punto pesante quello dell’Udinese a Napoli, meritato per come la formazione di Runjaic ha condotto la gara, con una crescita fisica nella ripresa che gli ha permesso di portare a termine il pareggio con discreta serenità. Importante anche che la risposta al gol di McTominay sia stata immediata, con l’atteggiamento giusto: vero, gli azzurri hanno pasticciato alquanto nella circostanza, ma i bianconeri sono stati bravi a restare alti nella pressione e Karlstrom ha affidato a Ellenkamp il pallone giusto, trasformato in gol con un diagonale da posizione defilata.

I nomi dei protagonisti rappresentano due novità, nessuno dei due aveva creato un assist e confezionato un gol in questo campionato (Ekkelenkamp aveva colpito in Coppa Italia con la Salernitana). Non è una novità, invece, segnare da fuori: è già la quinta volta che succede, dopo i centri di Bravo a Venezia, Kamara a Bergamo, Thauvin a Firenze e Payero a Como. Tutti gol in trasferta, tra l’altro. E quello di ieri ha anche un significato “storico”, perché ha posto fine a una sequenza di dieci sconfitte consecutive patite dall’Udinese al San Paolo-Maradona.