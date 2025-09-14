Udinese corsara a Pisa, decide Iker Bravo! Bianconeri terzi in classifica, il racconto della sfida

Udinese corsara a Pisa, decide il gol di Iker Bravo! Bianconeri terzi in classifica, il racconto della sfida di Serie A

L’Udinese di Kosta Runjaic, allenatore tedesco noto per il suo calcio organizzato e compatto, conferma l’ottimo momento di forma e conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Dopo il colpo al “Meazza” contro l’Inter prima della sosta, i friulani espugnano anche l’Arena Garibaldi di Pisa grazie a un gol nel primo tempo di Iker Bravo, giovane attaccante spagnolo dal grande potenziale. Con questo successo, i bianconeri salgono al terzo posto in classifica con 7 punti, alle spalle di Napoli e Juventus, in attesa del risultato della Cremonese.

Primo tempo: Bravo colpisce

La partita si apre con ritmi alti e buone trame di gioco da entrambe le parti. L’Udinese passa in vantaggio al 28’: azione avviata da Abdul Atta, centrocampista ghanese di grande fisicità, che serve Keinan Davis, centravanti inglese potente e generoso. Dopo un rapido scambio, la palla finisce sui piedi di Bravo, che con un destro violento batte Adrian Semper, portiere croato del Pisa, senza lasciargli scampo.

Il Pisa di Alberto Aquilani, tecnico alla prima stagione in Serie A, reagisce e sfiora il pari con Stefano Moreo, attaccante esperto, che però da posizione favorevole calcia alto sopra la traversa.

Secondo tempo: equilibrio e debutto di Zaniolo

Nella ripresa i nerazzurri toscani aumentano la pressione. Mehdi Léris e M’Bala Nzola provano la conclusione, ma senza precisione. Anche Matteo Tramoni, trequartista corso, tenta la via del gol, ma la difesa friulana regge bene.

Al 60’ arriva il momento del debutto in maglia bianconera di Nicolò Zaniolo, fantasista italiano ex Roma e Galatasaray, che prende il posto di Bravo. Nonostante qualche spunto, il numero 10 non riesce a incidere in maniera decisiva.

Nel finale il Pisa tiene il possesso palla, cercando il varco giusto, ma la retroguardia guidata da Jaka Bijol e organizzata da Runjaic non concede spazi. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce lo 0-1 finale.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, l’Udinese conferma solidità e cinismo, due qualità fondamentali per restare nelle zone alte della classifica. Il Pisa, pur sconfitto, ha mostrato buone trame di gioco e potrà ripartire dalle occasioni create.