Udinese Pisa: out Idrissa Gueye, Zaniolo carica l’ambiente bianconero. Le ultimissime notizie sulla sfida di Serie A

L’Udinese di Kosta Runjaic, tecnico tedesco classe 1971 alla sua prima esperienza in Serie A, dovrà fare a meno di Idrissa Gueye nella sfida contro il Pisa. L’attaccante senegalese, 24 anni, arrivato nelle ultime ore di mercato dal Metz, non ha ancora completato le pratiche per il visto di lavoro. Essendo extracomunitario, non è ancora autorizzato a scendere in campo in Serie A. La sua presentazione ufficiale alla stampa è prevista per domani, mentre l’esordio dovrebbe avvenire a partire dalla prossima settimana.

Entusiasmo alle stelle dopo il colpo a San Siro

L’ambiente friulano vive un momento di grande euforia, complice la prestigiosa vittoria per 2-1 a San Siro contro l’Inter. Un successo che ha dato fiducia alla squadra e ai tifosi, proiettando l’Udinese verso un avvio di stagione ambizioso.

Protagonista della giornata è stato Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999, ex Roma e Aston Villa, che ha spiegato le ragioni della sua scelta: «Avevo bisogno di sentirmi apprezzato e l’Udinese mi ha voluto fortemente». Parole che confermano la determinazione del giocatore a rilanciarsi dopo stagioni altalenanti.

L’obiettivo: tornare in Nazionale

Zaniolo non nasconde il sogno di tornare a vestire la maglia della Nazionale italiana, ma è consapevole che il primo passo sarà imporsi con continuità in Friuli. Per farlo, dovrà ritrovare la condizione migliore e garantire prestazioni di alto livello.

Il talento ligure si vede principalmente come esterno destro o trequartista, ruoli che gli permettono di attaccare la porta e sfruttare la sua tecnica in velocità. Tuttavia, ha dichiarato di essere pronto a ricoprire anche il ruolo di centravanti, pur preferendo non giocare spalle alla porta e lontano dall’area avversaria.

Prossimi impegni e prospettive

L’assenza di Gueye contro il Pisa costringerà Runjaic a rivedere le rotazioni offensive, ma l’arrivo di Zaniolo e il clima positivo nello spogliatoio lasciano ben sperare. L’Udinese punta a confermare il buon momento e a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di lottare per un piazzamento europeo.

Con un mix di giovani talenti e giocatori esperti, la squadra friulana sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista in questa stagione di Serie A.