Udinese, Pozzo: «Gruppo affiatato. Ma manca ancora qualcosa»

Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha raggiunto la squadra in ritiro. Le sue dichiarazioni alla tv ufficiale bianconera.

SQUADRA – «Sono rimasto veramente soddisfatto perché ho trovato un gruppo molto compatto e affiatato. Sono contento anche della squadra che abbiamo e del clima in cui stiamo lavorando».

MERCATO – «Stiamo lavorando ma manca ancora qualcosa. Non vogliamo sbagliare nulla, vogliamo prendere tutti giocatori capaci e con delle potenzialità importanti per affrontare bene il campionato. Manca ancora qualcosa ma stiamo lavorando in questa direzione. Tutto quello che abbiamo fatto é stato fatto bene, siamo soddisfatti. Credo che anche i tifosi possano stare tranquilli».

TIFOSI – «Prima di tutto voglio dire che é stato opportuno avere prudenza perché é stata una pandemia terribile che non va sottovalutata. Noi faremo di tutto per permettere ai tifosi di accedere allo stadio in sicurezza. I tifosi ci sono mancati molto, il calcio senza tifosi non esiste. É stato un momento di transizione difficile con cui abbiamo dovuto convivere, speriamo finisca presto. Speriamo di ricominciare intanto con il 50% e poi per il futuro vedremo quali saranno le evoluzioni. Con la dovuta prudenza, che raccomando a tutti, cercheremo di migliorare sempre di più la capienza e lo svolgimento regolare del campionato».