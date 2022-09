Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Roma si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Udinese Roma 4-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio ore 20.45, si parte!

2′ OCCASIONE ROMA- Parte con la quinta marcia inserita la Roma, con Abraham che innesca la corsa di Dybala, il quale tira di sinistro ma il pallone sfiora il palo

5′ GOL UDINESE- Un clamoroso errore difensivo della difesa romanista, con Udogie che sfutta l’occasione per colpire il pallone e spedirlo in rete

13′ ROMA CI PROVA- Altra occasione per i giallorossi, con Spinazzola che, dalla fascia, vede Dybala in area e lo serve; l’argentino colpisce il pallone ma finisce sui guanti di Silvestri che respinge

16′- SOSTITUZIONE UDINESE- Esce Bijol per infortunio, entra Ebosse

20′- PUNIZIONE UDINESE- Calcio di punizione velenoso dal limite battuto da Deulofeu, finisce sul fondo

27′ OCCASIONI UDINESE- Da calcio d’angolo, Success schiaccia di testa, pallone out di poco. Ci riprova Deulofeu pochi secondi dopo con un rasoterra insodioso, ma col medesimo risultato

35′ TENTATIVO ROMA- Abraham in area riceve un suggerimento aereo, schiaccia a terra ma non inquadra lo specchio della porta custodita da Silvestri

40′ OCCASIONE UDINESE- Pereyra raccoglie un cross e indirizza a rete con un tiro al volo, ma Rui Patricio gli dice no facendo sua la sfera

45′ AMMONIZIONI ROMA- Cartellino giallo per Dybala per un intervento su Perez, e giallo anche per l’allenatore Mourinho per proteste

-FINE PRIMO TEMPO-

SOSTITUZIONI ALLA RIPRESA ROMA- Entrano Belotti e Celik, escono Cristante e Karsdorp

47′ OCCASIONE ROMA- Celik, appena entrato, riceve da posizione invitante, entra in area ma Becao con una spallata lo atterra. L’arbitro fa proseguire

50′ AMMONIZIONE ROMA- Cartellino giallo estratto per Pellegrini e il suo intervento in chiusura su Udogie

56′ GOL UDINESE- Samardzic da fuori area lascia partire un rasoterra angolato, Rui Patricio sbaglia a non controllare e il pallone finisce in rete

60′ PALO ROMA- Mancini da calcio d’angolo colpisce il palo di testa, Matic raccoglie e schiaccia a terra, ma il tiro è debole e centrale

60′ AMMONIZIONE UDINESE- Cartellino giallo estratto per Udogie

61′ SOSTITUZIONI UDINESE- Fuori Success, Arslan e Samardzic, dentro rispettivamente Beto, Lovric e Makengo

64′ SOSTITUZIONE ROMA- Fuori Mancini, dentro Zalewski

65′ AMMONIZIONE UDINESE- Cartellino giallo estratto per Makengo

75′ GOL UDINESE- Pereyra firma il 3-0 insaccando la palla con un tiro a giro sul secondo palo

76′ SOSTITUZIONE ROMA- Esce Abraham per un colpo ricevuto alla spalla, al suo posto subentra Shomurodov

79′ TENTATIVO UDINESE- Makengo cerca il poker con una sciabolata che fa la barba al palo

80′ SOSTITUZIONE ROMA- Fuori Pellegrini, al suo posto Camara

81′ GOL UDINESE– Contropiede dei padroni di casa, che in velocità bruciano la Roma e affidano la palla a Lovric, che mette a segno il 4-0

84′ SOSTITUZIONE UDINESE- Esce Pereyra, che si becca anche il giallo, e al suo posto entra Ehizibue

-TRIPLICE FISCHIO-

Migliore in campo: al termine del primo tempo: Udogie PAGELLE

Udinese Roma 4-0: risultato e tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol (16′ Ebosse), Perez; Pereyra (84′ Ehizibue), Samardzic (61′ Makengo), Walace, Arslan (61′ Lovric), Udogie; Success (61′ Beto), Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski, Semedo. All. Sottil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (64′ Zalewski) , Smalling, Ibanez; Karsdorp (46′ Celik), Cristante (46′ Belotti), Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini (80′ Camara); Abraham (76′ Shomurodov) .

A disposizione: Svilar, Boer, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Camarà, Bove, Zalewski, Keramitsis, Volpato, Tripi. All. Mourinho

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A