Udinese, Runjaic sta riscrivendo la storia del club: da sorpresa a minaccia per i grandi, l’Europa è un obiettivo?

1 ora ago

Udinese: la squadra di Runjaic mette in crisi la Serie A e punta dritta alla qualificazione europea? I dettagli

L’Udinese di Kosta Runjaic si è trasformata in una delle realtà più convincenti della Serie A 2025/26. Non più sorpresa episodica, la squadra bianconera ha trovato continuità di risultati grazie a un progetto tattico chiaro, a un lavoro atletico rigoroso e a un gruppo che ha saputo rispondere con carattere alle difficoltà del calendario.

Identità tattica e filosofia di gioco

Runjaic ha imposto un’impronta precisa: equilibrio difensivo, transizioni rapide e grande attenzione alle fasi di non possesso. Il tecnico predilige una struttura compatta, con linee ravvicinate che riducono gli spazi tra reparti e favoriscono il recupero palla. In fase offensiva l’Udinese sfrutta la profondità e le verticalizzazioni per innescare il trequartista e l’attaccante centrale, alternando costruzione paziente a scatti improvvisi che mettono in difficoltà le difese avversarie. Il pressing è organizzato e calibrato, studiato per non esporre la squadra a ripartenze pericolose.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I protagonisti: Solet, Zaniolo, Davis

Oumar Solet è emerso come pilastro difensivo: fisicità, lettura delle situazioni e capacità di impostare dal basso lo rendono uno dei giocatori più preziosi della rosa. La sua presenza dà sicurezza al reparto e permette a Runjaic di osare con una linea difensiva più alta.

Nicolò Zaniolo, nel ruolo di trequartista, rappresenta la scintilla creativa: inserimenti, dribbling e visione di gioco aumentano le soluzioni offensive e liberano spazi per gli esterni. La sua qualità nel collegare centrocampo e attacco è fondamentale per il gioco bianconero.

Keinan Davis offre invece il profilo dell’attaccante moderno: fisico, capacità di giocare spalle alla porta e senso del gol. La sua intesa con i rifinitori è cresciuta, rendendo l’Udinese più concreta in area.

Verso l’Europa: un obiettivo alla portata

La qualificazione europea non è un’utopia. Per centrarla serviranno continuità, gestione degli infortuni e qualche rinforzo mirato, ma la base costruita da Runjaic è solida. Se la squadra manterrà questo rendimento, l’Udinese potrà ambire a un traguardo storico, frutto di metodo e lavoro collettivo.

