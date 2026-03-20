Udinese, Runjaic: «Siamo stati fortunati, mi sono congratulato con De Rossi, il Genoa ci ha messo in grande difficoltà»

Udinese, Runjaic: «Noi abbiamo sofferto e resistito ed alla fine abbiamo fatto due gol. Questo è il calcio». Le parole

Runjaic ha commentato la gara ai microfoni di DAZN nel post‑partita di Genoa Udinese, soffermandosi sui momenti chiave del match e sulle prestazioni dei suoi giocatori. Le sue dichiarazioni:

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PAROLE – «Siamo stati fortunati, mi sono congratulato con Daniele De Rossi, il Genoa ci ha messo in grande difficoltà nel primo tempo, noi abbiamo sofferto e resistito ed alla fine abbiamo fatto due gol. Questo è il calcio»

ZANIOLO E DAVIS – «Zaniolo si aspettava la Nazionale, era un pò nervoso, dispiaciuto, lui ha lavorato tanto e non è assolutamente un cattivo ragazzo. Lui sa che non può farci nulla, decide il C.T., adesso speriamo che l’Italia vada ai Mondiali. Davis? Ci mancherà, abbiamo diverse soluzioni offensive, vedremo dopo la sosta»

MOMENTO – «In queste ultime otto giornate cercheremo di raggiungere i 50 punti, che sarebbero un buonissimo risultato. Pensiamo partita per partita. Bisogna lavorare e stare tutti bene, non abbiamo tempo di fare esperimenti».